Siner odbranio trofej u Melburnu

Podgorica, (MINA) – Italijanski teniser Janik Siner drugi put uzastopno pobjednik je Australijan opena.

On je danas u Melburnu, u finalnom meču, savladao Aleksandra Zvereva 3:0, po setovima 6:3, 7:6 i 6:3.

Do pobjede u finalu i trećeg grend slem trofeja došao je nakon dva sata i 42 minuta igre.

U karijeri ima i US Open, osvojen prošle godine.

Zverev nema grend slem trofej, a treći put igrao je veliko finale.

Bio je finalista na Rolan Garosu prošle i US Openu 2020. godine.

U konkurenciji teniserki trofej je juče osvojila Amerikanka Medison Kiz.

