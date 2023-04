Simonovska sudi polufinale Lige šampiona

Podgorica, (MINA) – Sonja Simonovska biće drugi sudija na prvoj utakmici polufinala Lige šampiona, između odbojkašica italijanske Novare i turskog Ezadžibašija, saopšteno je iz Evropske odbojkaške konfederacije.

Prvi sudija biće Francuz Olivije Žili.

Utakmica će biti odigrana u srijedu, u Novari (19.00).

Revanš je naredne srijede u Istanbuilu.

