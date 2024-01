Simonovska i Perazić na evropskoj sceni

Podgorica, (MINA) – Crnogorski internacionalni sudija, Sonja Simonovska, biće drugi sudija u duelu češkog Lvi Praga i belgijskog Grinjard Mazeika, u petom kolu E grupe Lige šampiona za odbojkaše.

Meč je na programu sjutra u 18 sati u Pragu.

Obaveze na evropskoj sceni imaće i Vladimir Perazić, koji će od 11. do 13. januara u Rumuniji suditi utakmice prve runde Zonskih kvalifikacija za U20 Evropsko prvenstvo u konkurenciji odbojkaša.

Na turniru će učestvovati i selekcija Crne Gore, kojoj će rivali biti Rumunija, Bugarska i Turska.

