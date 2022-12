Simonović: COK uputio amandman poslaničkim klubovima

Podgorica, (MINA) – Crnogorski olimpijski komitet (COK) uputio je amandman poslaničkim klubovima i očekuje punu podršku za uvećanje budžeta za sport iz budžetskih rezervi, kazao je predsjednik te asocijacije Dušan Simonović.

On je naglasio da se nada povoljnijem tretmanu nacionalnog olimpijskog komiteta i stvaranju uslova za organizaciju olimpijske kuće, muzeja, akademije, olimpijskog hub-a i smjštaja kompletne olimpijske administracije.

“Većom podrškom države stvorili bi se uslovi das e nacionalnim olimpijskim savezima, koji godinama ostvaruju značajne rezultate, poboljša status i da se stvore uslovi da se sportistima isplate nagrade za ostavrene rezultate”, kazao je Simonović na konferenciji za novinare.

On je naglasio da COK apeluje na društveno odgovorne kompanije da izrade kriterijume i pomognu crnogorskom sportu.

On je naglasio da crnogorski sport godišnje potroši 24 miliona EUR, snalazeći se na razne načine.

“Država je podijelila 3,6 miliona EUR, a sport joj direktno ili indirektno donese oko 100 miliona EUR i doprinese budžete u značajnoj mjeri”, kazao je Simonović.

On smatra da je neophodno da se poboljša status sporta i kroz izmjene Zakona o igrama na sreću, Poreskih zakona kojim bi se stvorio neophodan poslovni ambijent i podstakle kompanije za ulaganje u sport.

“Budućnost je nešto o čemu treba posebno brinuti, stoga ističemo da je neophodno obezbijediti stipendije za mlade sportiste, dok sport u školama treba da dobije poseban tretman, kako bi crnogorski olimpizam bio ukrašen još većim uspjesima, a država imala najbolje moguće ambasadore”, rekao je Simonović.

On je kazao da je minuli period bio više nego izazovan, podsjećajući na iznenađujuće mali iznos finansijske podrške od države i izostanka potpre državnih preduzeća u posljednje dvije godine.

“Nacionalni olimpijski komitet dobio je samo trećinu sredstava u odnosu na dosadašnja i očekivana primanja i našao se u nepovoljnoj situaciji. COK, ali i svi koji rade u sportskoj oblasti, pitaju se zbog čega su sredstva za sport umanjena za čak milion EUR”, rekao je Simonović.

On je naglasio da je sportska 2022, uprkos svim problemima, bila izuzezno uspješna.

“COK sa ponosom ističe srebrne medalje Marije Vuković i Bojane Gojković na šampionatima Evrope. Posebno su nas obradovale rukometašice osvajanjem evropske bronze, kao i Tamara Radunović. Puno uspjeha imao je napš tim na Mediteranskim igrama u Oranu, sa kojih se vratio sa sedam medalja”, rekao je Simonović.

On je naglasio da je mnogo značajnih rezultata ostvarini su crnogorski reprezentativci u neolimpijskim sportovima, prije svih automolista Vasilije Jakšić, u karateu, džiu džici i boćanju.

“Veliki potencijal pokazali su naši takmičari u tekvondou, kao i brojni predstavnici u mlađim kategorijama u mnogim sportovima”, rekao je Simonović.

On je naglasio da je COK imao sjajnu saradnju sa Međunarodnim olimpijskim komitetom (MOK) i Evropskim olimpijskim komitetom (EOK), kao i organizacijama pod njihovim pokroviteljstvom.

“Učestvovali smo u svim akcijama pod okriljem MOK-a i EOK-a, a uveliko traju pripreme za šest takmičenja koja su pred nama u 2023. godini. Važno je istaći i izzteno dobru saradnju sa Ministarstvo sporta i maldih i ministrom Vasilijem Laloševićem”, kazao je Simonović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS