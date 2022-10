Simić: Na pobjedu protiv Kosova i Bosne i Hercegovine

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore protiv Kosova i Bosne i Hercegovine mora da odigra kao favorit i da cilja dvije pobjede, kazao je golman Nebojša Simić.

Crnogorski rukometaši igraće sjutra u Podgorici protiv Kosova, na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine.

Gostovanje Bosni i Hercegovini na programu je u nedjelju.

Simić je kazao da je cilj kontinuitet učešća na velikim takmičenjima.

“Osigurali smo Svjetsko, sada već ove sedmice možemo da napravimo veliki korak ka Evropskom prvenstvu. To je realno očekivati. Na nama je da ispunimo očekivanja i da preuzmemo ulogu favorita, koju smo zaslužili u prethodnom periodu. Mi moramo da odigramo kao favoriti i na tom nivou do sada smo igrali iz sjenke, a sada ciljamo dvije pobjede”, rekao je Simić.

Crna Gora i Kosovo do sada su odigrali dva meča u kvalifikacijama za prethodni šampionat Evrope i u oba slavili su crnogorski rukometaši 27:22 u gostima i 32:25 kod kuće.

Prema riječima Miloša Božovića, crnogorski rukometaši treba da nastave u ritmu u kojem su igrali na Evropskom prvenstvu.

“Ne bi trebalo da bude problema, iako je Kosovo usponu. Rade dobro, ulažu, ne smijemo da se opustimo. Znamo koliko vrijedimo i možemo, vjerujem u pobjedu”, rekao je Božović.

On je naglasio da ne smije biti potcjenjivanja, navodeći da je potrebna i podrška navijača.

“Mislim da zaslužujemo podršku, a i nama je srce puno kada vidimo naše navijače”, zaključio je Božović.

Duel u Bemaks areni počeće u 18 sati.

