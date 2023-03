Šibalić zbog povrede odustao od nastupa na SP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parasnouborder Andrej Šibalić zbog povrede koljena odustao je od nastupa na Svjetskom prvenstvu u španskoj La Molini, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

On je juče na prvom zvaničnom treningu u snoubord krosu doživio nezgodnu povredu koljena.

Šibalić je danas trebao da nastupi u kvalifikacijama.

“Uprkos naporima medicinskog tima nijesam uspio da se oporavim i nastupim na svom prvom velikom takmičenju. Dao sam sve od sebe, ali i pored velike želje povreda je bila jača”, kazao je Šibalić.

On je u La Molini trebao da nastupi i u banked slalomu 15.marta.

