Šibalić povrijedio koljeno, nastup na SP neizvjestan

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parasnouborder Andrej Šibalić povrijedio je koljeno i njegov nastup na Svjetskom prvenstvu u španskoj La Molini je neizvjestan, saopšteno je iz Paraolimpijskog komieteta.

On je danas odradio prvi zvanični trening u snoubord krosu, u kojem bi sjutra trebao da nastupi u kvalifikacijama.

Tokom oficijelnog treninga došlo je povrede koljena.

“Još ne znamo o kakvoj se povredi radi, odnosno koliko je ozbiljna. Konsultovaćemo se sa ljekarima i odlučiti da li će sjutra voziti kvalifikacije za snoubord kros. Ima ogromnu želju da vozi, ali je njegov nastup neizvjestan”, rekao je trener Vuk Šarović.

Šibalić bi u La Molini trebalo da nastupi i u kvalifikacijama za banked slalom, koje su na programu 15. marta.

La Molina je njegovo prvo zvanično veliko takmičenje u parasnoubordu.

