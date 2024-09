Set na turniru u Mostaru

Podgorica, (MINA) – Pljevaljski klub sjedeće odbojke Set učestvovaće sjutra na tradicionalnom međunarodnom turniru u Mostaru, najavljeno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Turnir, pod nazivom Dani sjedeće odbojke Mostar 2024, okupiće šest ekipa, podijeljenih u dvije grupe.

Set će se takmičiti u A grupi, u kojoj su još sarajevski Spid i Živinice.

Rivali u B grupi biće Bosna iz Zenice, Kakanj i Neretva iz Mostara.

Početak takmičenja zakazan je za deset sati, duelom Bosne i Neretve.

Set će u 11 sati igrati protiv Živinica, dok je za 13 sati i 45 minuta zakazan duel protiv Spida.

Nakon takmičenja po grupama predviđeni su mečevi za konačan plasman.

Organizator turnira je Sportsko društvo invalidnih osoba Neretva iz Mostara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS