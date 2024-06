Set na turniru u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Pljevaljski Klub sjedeće odbojke Set učestvovaće sjutra na međunarodnom turniru u Beogradu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Memorijalni turnir “Mirko Ugrčić” – Trofej Beograda okupiće šest ekipa iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Set će igrati u B grupi, u kojoj su još Feniks iz Kikinnde i Tigar 119 iz Banovića.

Rivali u A grupi biće Doboj, Čelić i beogradski Smeč.

Set će na otvaranju turnira, u Sportskom centru Slodes, igrati u deset sati i 30 minuta protiv Feniksa, dok će sat kasnije početi duel protiv Tigra.

Prema propozicijama, trećeplasirani timovi igraće za peto (13,30), a drugoplasirani za treće mjesto na turniru (14.30).

Pobjednici grupa odlučiće osvajača turnira, u 13 sati i 30 minuta (15.30).

