Set drugoplasirani u Pljevljima, Spid osvojio trofej

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši pljevaljskog Seta kao drugoplasirani završili su nastup na četvrtom memorijalnom turniru “Mira Topović” u sjedećoj odbojci.

Set je u dvorani Ada, u finalnom meču, poražen od Spida iz Sarajeva 2:0 (25:18 i 25:15).

Pljevaljski sastav nastup u finalu izborio je kao prvoplasirani u A grupi, pobjedama protiv Neretve iz Mostara 2:0 (25:15 i 25:15) i beogradskog Smeča 2:0 (25:11 i 25:22).

Spid je bio prvi u B grupi, nakon pobjeda protiv Laktaša 2:0 (25:23 i 25:19) i Ilidže 2:0 (25:19 i 25:9.

Pobjednički podijum kompletirala je ekipa Laktaša,

koja je u meču za treće mjesto pobijedila Neretvu 2:1 (25:17, 24:26 i 15:13).

Topović, koja je preminula sredinom decembra 2020. godine, bila je istaknuti borac za ljudska i prava osoba sa invaliditetom, osnivač i predsjednik Udruženja paraplegičara Pljevlja i prvog kluba sjedeće odbojke u Crnoj Gori, Set.

