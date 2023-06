Set drugoplasirani u Pljevljima, Iskra osvojila trofej

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši pljevaljskog Seta kao drugoplasirani završili su nastup na trećem memorijalnom turniru Mira Topović u sjedećoj odbojci.

Set je u dvorani Ada, u finalnom meču, poražen od Iskre iz Bugojna 2:0 (25:18,25:19).

Pljevaljski sastav nastup u finalu izborio je kao prvoplasirani u A grupi, pobjedama protiv Ilidže 2:1 (25:20, 14:25 i 15:7) i Laktaša 2:1 (25:15, 21:25 i 15:8).

Trener Seta, Ivana Malić, kazala je da je treći memorijalni turnir ugostio pet kvalitetnih ekipa i da se u Pljevljima igrala odlična odbojka.

“Set je, iako najmlađi tim na turniru, zauzeo drugo mjesto. Zadovoljna sam igrom i rezultatom. Izgubili smo u meču za trofej od ekipe iz Bugojna, koja je u vrhu Premijer lige Bosne i Hercegovine”, rekla je Malić.

Ona se zahvalila Paraolimpijskom komitetu na podršci u organizaciji turnira.

Iskra je bila prva u B grupi, nakon pobjeda protiv Doboja 2:1 (21:25, 25:12 i 15:6) i Neretve 2:0 (25:19 i 26:24).

Pobjednički podijum kompletirala je ekipa Doboja.

Topović, koja je preminula sredinom decembra 2020. godine, bila je istaknuti borac za ljudska i prava osoba sa invaliditetom, osnivač i predsjednik Udruženja paraplegičara Pljevlja i prvog kluba sjedeće odbojke u Crnoj Gori, Set.

Direktor kluba Blagoje Brajković kazao je da je Set organizacijom turnira i angažovanjem kvalitetnih timova značajno uticao na popularizaciji tog sporta u Crnoj Gori.

“Želimo da napravimo korak više, da se naredne sezone okušamo u Evroligi . Pokrenuta je inicijativa, nadam se da ćemo dobiti podršku za taj projekat. To je ozbiljan zadatak za klub, ali ne sumnjam da ćemo i njega riješiti na najbolji način”, rekao je Brajković.

On je naglasio je ponosan što je memorijalni turnir okupio toliko kvalitetnih timova i prijatelja Mira Topović.

“Bio sam njen učenik, nastavio sam njenim stopama. Ne mogu to raditi kao što je ona, ali se trudim da budem njen dostojan nasljednjik”, rekao je Brajković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS