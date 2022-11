Sekulović zaustavljen u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Kik boks reprezentacija Crne Gore nastup na seniorskom prvenstvu Evrope u Antaliji završila je sa jednom bronazom medaljom, koju je osvojio Filip Sekulović, saopšteno je iz Kik boks saveza.

Sekulović je danas u polufinalu discipline lou kik, kategorija do 86 kilograma, izgubio od prvog nosioca, Bugarina Hristova Kalaidžieva 3:0.

U debitantskom učešću na velikim nadmetanjima, kik bokser Budućnosti do odličja došao je pobjedom u četvrtfinalu protiv Poljaka Rafaela Kaminskog.

Na korak od medalje zaustavljeni su Mihailo Ćulafić i Anastazija Petrović.

Ćulafić je u četvrtfinalu (K1, do86) poražen od Vita Košara iz Hrvatske, dok je Petrović (K1, do 56) izgubila od Poljakinje Martine Kirčinjske.

Na startu eliminisani su Nemanja Čađenović (lou kik, do 71) i Lazar Klikovac (K1, do 81).

Šampionat Evrope u Antaliji okupio je oko 900 boraca iz 39 država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS