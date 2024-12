Sekulić novi trener Podgorice

Podgorica, (MINA) – Marko Sekulić novi je trener koparkaša Podgorice Bemaks, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Na klupi člana ABA druge lige naslijedio je Boška Radovića, selektora crnogorske reprezentacije.

Sezonu je počeo Dragan Radović.

Sekulić je kazao da je za njega to velika čast i zadovoljstvo, navodeći da je prethodne četiri godine u klubu radio kao trener juniora.

“Zadovoljstvo je što ću imati priliku da radim sa izuzetno talentovanom generacijom, jer su naši kadeti i juniori prošle sezone bili šampioni države i sigurno da ćemo dosta njih priključiti prvom timu. Ovo će za njih biti velika šansa, a za mene svakako iskorak u karijeri, jer ću prvi put biti u seniorskoj košarci”, kazao je Sekulić.

Podgorica i Boško Radović su se rastali nakon što tim nije izborio plasman u završnicu NLB ABA2 lige.

“Boško Radović je imao dogovor da pomogne do kraja 2024.godine i eventualno ostane duže ukoliko se izbori druga faza u NLB ABA2 ligi. S obzirom na to da Podgorica nije prošla grupnu fazu regionalnog takmičenja, Radović se zahvalio na saradnji, a čelnici kluba odlučili da podmlade tim i da u prvom planu budu mlađi igrači koji su minule sezone bili juniorski šampioni Crne Gore”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da je samim tim bila očekivana i odluka da novi trener bude Marko Sekulić, mladi stručnjak koji već četiri godine vodi juniore Podgorice, aktuelni selektor juniorske reprezentacije.

