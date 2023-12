Šćekić proglasio šampionat otvorenim

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, proglasio je otvorenim Evropsko prvenstvo A divizije u golbalu, koje je u Glavni grad Crne Gore okupilo 19 najboljih evropskih selekcija u tom tipično paraolimpijskom sportu, sa više od 230 učesnika iz 12 država.

On je, na svečanoj ceremiji u dvorani Verde, kazao da mu je čast što ima priliku da otvori sportsku manifestaciju od velikog značaja, ne samo za Crnu Goru, već i za region.

“Posebno se zbog toga moram zahvaliti crnogorskom Paraolimpijskom komitetu i predsjedniku Igoru Tomiću. Smatram da je uz sve velike rezultate crnogorskog parasporta, zaključno sa paraolimpijskom medaljom iz Tokija, dobijanje domaćinstva tako velikog takmičenja u konkurenciji velikih sportskih sistema, jedno od najvećih dostignuća Paraolimpijskog komiteta i crnogorskog sporta uopšte”, rekao je Šćekić.

On je ponovio da je Evropsko prvenstvo A divizije u golbalu najveći događaj u Crnoj Gori, u istoriji crnogorskog parasporta.

“Vrijednost događaja nije samo u sportskom smislu već, s obzirom na kompleksnost organizacije, obim samog takmičenja i zainteresovanost međunarodnih medija, predstavlja veliku promociju za Podgoricu i Crnu Goru u inkluzivnom, turističkom i širem društvenom smislu. Zato smatram da je možda i ispravno da ovu godinu zahtjevnu za sport zatvorimo upravo ovim prvenstvom”, rekao je Šćekić.

On je naglasio da Ministarstvo sporta i mladih i Vlada Crne Gore stoji uz paraolimpijce, kao podrška i pouzdan partner.

“Zahvalni smo im na sjajnim rezultatima, na promociji svoje države u svijetu, kao i na organizaciji događaja ovog ranga. S obzirom da je ovo i kivalifikacioni turnir za Olimpijske igre, uvjereni smo da će naši paraolimpijci ostvariti rezultat koji će ih odvesti u Pariz, naredne godine. Želim svim učesnicima sreću, pobjede, ali i lijepe dane u našoj zemlji. Proglašavam Evropsko prvenstvo otvorenim”, rekao je Šćekić.

Predsjednik Međunarodne federacije sportova sa smetnjama vida (IBSA), Ilgar Rahimov, kazao je da prepoznaje značaj događaja jer označava prvo veliko IBSA takmičenje koje se održava u Crnoj Gori.

“Svjestan sam velikog truda i entuzijazma koji su uloženi u pripremi ovog događaja i potpuno sam uvjeren da će biti uspješan. Najjače ekipe kontinenta učestvuju na Evropskom prvenstvu u golbalu, što stvara uslove za beskompromisno i uzbudljivo takmičenje. Sada, kada stojimo na pragu Paraolimpijskih igara u Parizu, svaki tim će pokazati svoju snagu i boriti se za najviše počasti i pravo da predstavlja svoju državu u francuskoj prijestonici”, rekao je Rahimov.

On se zahvalio IBSA Odboru za golbal, navodeći da njihova neprocjenjiva pomoć igra važnu ulogu u organizaciji turnira.

“Želim svakome od vas da obećam da su reforme Međunarodne asocijacije sporta osoba sa smetnjama vida (IBSA) usmjerene ka tome da našu organizaciju učine mjerodavnijom i podignu nivo njene održivosti. Naš glavni cilj je promovisati razvoj sportova za osobe bez ostatka vida i slabovide, stvarajući optimalne uslove za naše sportiste”, rekao je Rahimov.

On je najavio da će IBSA u bliskoj budućnosti stajati rame uz rame sa najuglednijim sportskim savezima na svijetu.

“Još jednom čestitam svim zemljama učesnicama Evropskog prvenstva i neka najbolji tim pobijedi”, rekao je Rahomov.

Predsjednik Evropskog paraolimpijskog komiteta, Rejmond Blondel, kazao je da je misija federacije na čijem je čelu da stvori što inkluzivnije društvo u Evropi kroz izazove, a ujedno i zabavu, koja je karakteristična za parasport.

“Paraolimpijski komitet Crne Gore je jedaa od najcjenjenijih i najhrabrijih komiteta u našem članstvu. Predstavlja relativno malu državu, ali radi predano na razvoju parasporta na nacionalnom nivou i pokazujue da je sposoban da igra važnu ulogu u organizaciji međunarodnijih događaja u parasportu”, rekao je Blondel.

On se zahvalio POK na hrabrosti i gostoprimstvu koji je tradicionalan i karakterističan za Crnu Goru.

“Želim da im čestitam na tom uspjehu i snažnoj saranji sa IBSA. Još jednom velika zahvalnost POK, IBSA, sudijama i volonterima. Svim sportistima želim sreću i puno uspjeha u predstojerćim mečevima”, rekao je Blondel.

Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić zahvalio se svima koji su dali doprinos da Podgorica bude domaćin najboljim golbal reprezentacijama Evrope.

“Dragi sportisti, treneri i članovi delegacija, uvaženi klasifikatori i sudije. Hvala vam što ste ovaj nevjerovatan sport doveli u Crnu Goru. Daćemo sve od sebe da vam budemo izuzetni domaćini. Uživajte u Crnoj Gori i Podgorici, uživajte u golbalu”, kazao je Tomić.

Svečano otvaranje uveličali su Komnen Vuković i dječiji hor D-mol, izvođenjem Ode radosti.

Prigodnoj svečanosti prisustvovali su predstavnici diplomatskog kora, Crnogorskog olimpijskog komiteta, Sekretarijata za sport Glavnog grada,

čelnici nacionalnih sportskih saveza, paraolimpijskih komiteta država regiona, sponzori i prijatelji krovne asocijacije crnogorskog sporta osoba sa invaliditetom.

