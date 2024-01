Šćekić: Poruka podrške sportistima i savezima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih, raspisivanjem Konkursa za sufinansiranje

programa sportskih organizacija dan nakon usvajanja Budžeta i rekordnim iznosom, želi da pošalje poruku podrške sportistima u olimpijskoj godini, kazao je ministar Dragoslav Šćekić.

On je u intervjuu agenciji MINA kazao da se, iako je zakonski rok bio do 30 dana, moralo odgovorno pristupiti potrebama sportskih saveza i razumjeti realno stanje, imajući u vidu potrebe crnogorskog sporta i obaveze koje sportisti imaju već u januaru.

“Komisija će profesionalno pristupiti i na osnovu jasnih kriterijuma, u najkraćem roku, završiti svoj dio posla, kako bi reprezentacije dobijena sredstva mogle iskortisti i nesmetano učestvovati na prestižnim takmičenjima, a posebno na onima koji počinju krajem ove, ili početkom naredne sedmice. Naši sportisti to i zaslužuju, jer su u 2023. godini na najbolji način predstavljali svoju državu”, rekao je Šćekić.

Vlada i Ministarstvo sporta i mladih za finansiranje sporta u 2024. godine izdvojilo je 11,7 miliona EUR, što je za više od četiri miliona više nego prošle godine.

Najveći dio novca će konkursom biti dodijeljeno savezima, sportskim organizacijama i klubovima – sedam miliona.

Za naknade vrhunskim sportistima planirano je 2,4 miliona.

Ta izdvajanja neće biti jedina koja se tiču sporta, jer je Vlada Kapitalnim budžetom predvidjela značajna ulaganja u izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju brojnih sportskih objakata.

Šćekić je kazao da kada je u pitanju predlaganje projekata za Kapitalni budžet, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Odlukom o izradi kapitalnog budžeta, predlagači kapitalnih projekata mogu biti potrošačke jedinice prvog reda i lokalne samouprave.

“Predlozi za kapitalni budžet za 2024. godinu su se predavali do 15. marta 2023. godine i u njihovom nijesam učestvovao. Uvidom u Predlog, na poziciji Izgradnja i rekonstrukcija objekata sporta predložene su rekonstrukcije zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću, sportskog bazena – sportskog dijela objekta druge faze Instituta dr Simo Milošević, otvorenog Pizana kod Starog grada Budva”, rekao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, predviđena je i izgradnja multifuncionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru i sportske hale u Plužinama, Olimpijskog bazena u Baru i balon sale u Zeti.

“Ministarstvo je, osim pomenutih projekata, posebno zainteresovano za realizaciju projekta izgradnje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici, za koju je završen projekat. Jedan od prioriteta je i Atletski stadion u Podgorici za koji se očekuje raspisivanje konkursa za izradu idejnog rešenja. To je samo dio projekata za koje je Ministarvo zainteresovano”, rekao je ministar Šćekić.

On je naglasio da je u Predlogu zakona o budžetu za 2024. godinu Olimpijska kuća uvrštena u kapitalne projekte Vlade Crne Gore i za njenu realizaciju zadužena je Uprava za kapitalne projekte.

Odgovarajući na pitanje dokle se stiglo sa predlogom Zakona o sportu, on je podsjetio da je radna grupa, formirana u prethodnom sazivu Vlade, pripremila tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.

“Navedeni tekst je prošao javnu raspravu. Sljedeći korak je usvajanje izvještaja sa javne rasprave i upućivanje Nacrta ka Vladi, što je u planu”, rekao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, shodno Srednjoročnem programu rada Vlade za 2023-2024. godinu, kao i programom rada Vlade za 2024. godinu, predviđeno je usvajanje Strategije razvoja sporta u Crnoj Gori za period 2024-2027 za prvi kvartal 2024. godine.

“Navedeni dokument predstavlja jedini strateški dokument kojim se uređuju pravci razvoja sporta u Crnoj Gori. Za njegovu izradu formirana je međuresorska radna grupa, a od nedavno imamo pomoć i eksternog eksperta. Očekujemo da navedeni dokument bude usvojen na sjednici Vlade tokom prvog kvartala 2024. godine, rekao je Šćekić.

Govoreći o trenutnom stanju u crnogorskom sportu, on je kazao da su tokom brojnih sastanaka sa predstavnicima sportskih organizacija konstatovana dva glavna problema – nedovoljna finansijska izdvajanja za rad i funkcionisanje nacionalnih sportskih saveza i zapuštenu i nedovoljno razvijenu sportsku infrastrukturu.

“To se između ostalog ogleda i kroz nedostatak kvalitetnog prostora za sportske klubove. Zbog toga smo i nacrtom Budžeta za ovu godinu tražili mnogo veća sredstva koja će biti najmenjena za finansiranje sportskih organizacija. Svjesni značaja razvijenosti sportske infrastrukture, ukupan iznos sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata koji se finansiraju iz tekućeg budžeta Ministarstva je povećan”, rekao je Šćekić.

On je podsjetio da je Ministarstvo sporta u prošloj godini izdvojilo finansijska sredstva za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje ukupno 30 sportskih objekata u 15 opština.

“Ministarstvo je, u cilju podrške mladim sportistima za ostvarene rezultate u mlađim kategorijama dodijelilo status perspektivnog sportiste za njih 44, na osnovu kojeg su ostvarili pravio na jednogodišnju stipendiju Ministarstva”, rekao je Šćekić.

On je najavio da će ministarstvu na čijem je čelu jedan od najvećih prioriteta biti školski sport.

Šćekić je naglasio da vrhunskog sporta nema bez školskog sporta.

“Školski sport zahtijeva poseban pristup u pravcu brzog i efikasnog oporavka. Neophodno je započeti komunikaciju sa direktorima škola i profesorima fizičke kulture, kako bi tu priču podigli na veći nivo u čemu očekujemo podršku Ministarstva prosvete i obrazovanja. Svi zajedno moramo dati konkretne pravne predloge i ubrzati procedure”, rekao je Šćekić.

Govoreći o potrebama Crne Gore za nacionalnim fudbalskim stadionom, kazao da izgradnja tog objekta predstavlja izuzetno važan i dugotrajan proces, koji zahtjeva pripremu i planiranje, kao i obezbjeđivanje finansiranja projekta.

“Vjerujem da ćemo na putu realizacije ideje dobiti podršku od svih relevantnih domaćih i međunarodnih adresa. Izgradnja nacionalnog fudbalskog stadiona ima mnoge multiplikativne efekte, osim što dovodi do unaprjeđenja uslova za organizaciju velikih sportskih dogadjaja, kao što su prestižna međunarodna takmičenja. Važna je i za promociju fudbala i zdravih stilova života, razvoj i jačanje nacionalnog kulta i pripadnost reprezentaciji, ali i za imidž države”, rekao je Šćekić.

On je podsjetio da je početkom decembra održao sastanak sa predstavnicima Fudbalskog saveza i da je konstatovano da je izgradnja nacionalnog fudbalskog stadiona realna potreba Crne Gore.

“Realizacija tog projekta zahtjeva međuresorski pristup i zajedničku uključenost više institucija. Na istom sastanku smo pričali o izgradnji istočne tribine gradskog stadiona, za koji je FSCG obezbijedio projekat i očekujemo odgovornu i brzu reakciju Glavnog grada, koja je za sada izostala”, zaključio je Šćekić.

