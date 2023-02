SC Derbiju crnogorski derbi

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Mornar Barskog zlata 94:74, u utakmici 18. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim, koji je dobio i prvi međusobni duel u Baru, upisao je devetu pobjedu ove sezone.

Domaćin je u crnogorskom derbiju nadigrao rivala i tokom cijelog meča bio u vođstvu, koje je sedam minuta prije kraja iznosilo rekordnih plus 21 poen (81:60).

Gosti su samo jednom, sredinom treće četvrtine, zaprijetili, ali nijesu imali snage da naprave preokret.

Najefikasniji u domaćem timu bio je Danilo Tasić sa 20, Andrija Slavković je ubacio 16, a Mateo Drežnjak i Emir Hadžibegović po 12 poena.

Kod gostiju dvocifren učinak imali su Kristijan Džons, Gregor Glas i Marko Pecarski sa po 12 i Radovan Đoković sa 11 poena.

