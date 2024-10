SC Derbi ubjedljiv na startu sezone

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija savladali su večeras u Podgorici ekipu Vukovi Zeta 83:58, na startu nove sezone Prve A muške crnogorske košarkaške lige.

SC Derbi je opravdao ulogu favorita, a pitanje pobjednika praktično je riječio već u prvoj četvrtini.

U osmom minutu bilo je 22:4, na polovini meča bilo je 46:26, a 25. minutu (61:29).

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je David Mirković sa 24, Andrija Grbović je dodao 15, a Luka Đurović deset poena.

U gostujućem timu Dražen Otašević je postigao 14 poena.

