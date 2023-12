SC Derbi slavio protiv Mege

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su danas u Podgorici ekipu Mege 89:82, u utakmici desetog kola Admiralbet ABA lige.

To je šesti trijumf podgoričkog tima, dok Mega nakon desetog kola ima polovičan učinak.

SC Derbi se, u meču sa puno preokreta, bolje snašao u finišu i zasluženo slavio.

Podgorički tim je na polovini meča imao prednost od deset poena (46:36), dok je u 22. minutu razlika iznosila 12 (50:38).

Gosti su, predvođeni Nikolom Topićem i Nikolom Đurišićem, napravili preokret i u na kraju trećeg dijela meča stekli minimalnu prednost (60:59).

Sredina posljednjeg dijela pripala je SC Derbiju, koji je ponovo stekao dvocifrenu prednost (79:69) u 38. minutu i ostatak meča lišio rezultatske neizvjesnosti.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kenan Kamenjaš sa 18, Obri Dokins i Mateo Drežnjak dodali su po 14, dok je Luka Bogavac ubacio 12 poena.

Topić je bio najbolji kod gostiju sa 20, dok su Đurišić i Andrija Jelavić meč završili sa 14 poena.

