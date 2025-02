SC Derbi slavio protiv Krke

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su danas u Podgorici ekipu Krke iz Novog Mesta 101:90, u utakmici 20. kola Admiralbet ABA lige.

Domaćin je opravdao ulogu favorita, konstantno je bio u vođstvu, imao je i dvocifrenu prednost, ali je tek sredinom pojednje četvrtine uspio da prelomi meč.

Serijom od 7:0 došao je do prednosti od 15 poena (91:76) i riješio pitanje pobjednika.

Razlika je, dva i po minuta prije kraja, iznopsila i 18 poena (98:80).

SC Derbi su do sedmog trijumfa vodili Luka Bogavac sa 22 i Erik Nil sa 20 poena.

Nikola Pavlićević ubacio je 14, dok su sa po 11 poena meč završili Zoran Nikolić i Igor Drobnjak.

U ekipi iz Novog Mesta, koja je upisala 16. poraz, najbolji je bio Tajler Persons sa 16, Jaka Klobučar je dodao sa 14, a poen manje Tibor Mirtič.

Budućnost Voli će sjutra u Beogradu, u derbiju kola, igrati sa Crvenom zvezdom. Mornar Barsko zlato je juče u Čačku poražen od Borca 90:71.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS