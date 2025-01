SC Derbi poražen u Čačku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Čačku nakon produžetka od Borca 78:76, u utakmici 15. kola Admiralbet ABA lige.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 69:69.

To je sedmi uzastopni, ukupno, 11. poraz podgoričkog tima ove sezone.

SC Derbi je u prvoj četvrtini imao prednost od 17 poena (23:6), dok je nakon tog dijela meča bilo (29:14).

Prednost je održavao do 28. minuta bio u vođstvu.

Borac je do kraja treće četvrtine prerokrenuo na 57:54, vodio je i 63:56.

Uslijedila je serija 11:0 gostiju, kod 67:63 je Erik Nil promašio trojku, pa je domaćin opet preokrenuo.

Minut do kraja Paulius Valinskas je pogodio trojku za 68:67, a Pavle Nikolić ubacio je jedno od dva slobodna bacanja za 69:67.

Produžetak je osigurao Zoran Nikolić poslije ofanzivnog skoka na 36 sekundi do kraja.

Derbi je imao posljednji napad u regularnom roku, prokockao ga je Nil.

U dodatnih pet minuta SC Derbi je imao dva šuta za trijumf – trojku je promašio Luka Bogavac, a onda i Igor Drobnjak.

Borac je do pete pobjede vodio Justas Furmanavičius

sa 21 poenom.

U ekipi SC Derbija, Nil je ubacio 17, Andrija Grbović je ubacio 15, a poen manje David Mirković.

Budućnost Voli će sjutra u Podgorici, u 19 sati, ugostiti Dubai.

