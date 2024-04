SC Derbi izgubio i drugi meč, Crvena zvezda u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija nijesu uspjeli da se plasiraju u polufinale plej-ofa Admiralbet ABA lige.

SC Derbi je večeras u Podgorici, u drugom meču četvrtfinala, poražen od Crvene zvezde 92:77.

Beogradski tim dobio je i prvi međusobni duel 83:81 i sa 2:0 u seriji izborio polufinale.

Crvena zvezda je opravdala ulogu favorita, već u prvoj četvrtini stekla je ubjedljivu prednost (29:12), koja je početkom posljednjeg dijela iznosila 27 poena (81:54).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Jago Do Santos sa 17, dok je Nemanja Medović ubacio 13 poena.

U ekipi SC Derbija istakao se Mateo Drežnjak sa 19, dok je Nikola Pavličević dodao 13 poena.

Crvena zvezda će u polufinalu igrati se Megom, koja je u četvrtfinalu eliminirala Cedevita Olimpiju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS