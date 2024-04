Savković u četvrtfinalu, Prašović završio nastup

Podgorica, (MINA) – Crnogorsk bokser Stefan Savković izborio je četvrtfinale, dok je Dilan Prašović završio nastup na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Savković je danas u osmini finala kategorije do 71 kilogram pobijedio Madojana Gurgena iz Jermenije 4:3.

Tom pobjedom revanširao se rivalu za poraz na Evropskim igrama.

Naredni rival Savkoviću, 24. aprila, biće domaći borac Jovan Nikolić, koji je eliminisao Španca Franka Martineza 2:0.

Manje uspjeha imao je Dilan Prašović u kategoriji preko 92 kilograma, koji je u četvrtfinalnom meču poražen od Hrvata Luke Pratlijačića prekidom u drugoj rundi.

Prašović je juče u osmini finala savladao Litvanca Algirdasa Baniulisa.

Za utorak je planirana četvrtfinalna borba Tamare Radunović (do 70 kilograma) protiv Mađarice Ređine Lakoš.

Dan kasnije za polufinale boriće se Petar Marčić i

Tomislav Đinović.

Marčić, koji je juče eliminisao Belgijanca Idrisa-Ajtana Sinembija, boriće se protiv Francuza Sezara Jođerlana, zvaničnog prvaka Evrope za borce do 22 godine.

Đinovića u kategoriji do 60 kilograma čeka Francuz Amraui Lunes.

Na startu šampionata crnogorski borac eliminisao je Mađara Armanda Kruzita Kovača.

