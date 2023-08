Sava osiguranje sponzor KK Podgorica

Podgorica, (MINA) – Sava osiguranje biće sponzor Košarkaškog kluba (KK) Podgorica, saopšteno je iz tog kluba.

Ugovor o sponzorstvu potpisali su izvršni direktor Sava osiguranja Nebojša Šćekić i direktor KK Podgorica Zoran Vujičić.

Kako je saopšteno, Sava osiguranje će podržati KK Podgorica na takmičenjima Crnogorske lige i regionalne ABA 2 lige.

“Sava osiguranje je društveno odgovorna kompanija i uvijek se trudimo da dio svog uspjeha i dio dobrog rezultata koje ostvarujemo na crnogorskom tržištu, podijelimo sa društvenom zajednicom u kojoj poslujemo”, rekao je Šćekić.

Kako je rekao, čast i zadovoljstvo im je što su u prilici da podrže mlade ambiciozne sportiste, koji vrijednim radom i zalaganjima stvaraju pozitivan uticaj na razvoj sporta i sportske kulture u Crnoj Gori.

Vujičić je zahvalio za produženje saradnje sa Sava osiguranjem i rekao da već sada imaju formiran tim i da su u proteklom periodu dobili pojačanje uz nove članove.

On je istakao da ugovor sa Sava osiguranjem predstavlja značajnu pomoć i da se nada da će ostvariti planirano.

Podgorica je redovni učesnik Crnogorske košarkake lige i član regionalnog takmičenja ABA 2 lige, a u prethodnoj takmičarskoj sezoni su bili na korak polufinala ABA2 lige i plasmana za najjače regionalno takmičenje, što bi bio istorijski uspjeh za klub.

“Želja i ambicija su zaista snažne i ove sezone, zbog čega su pripreme za predstojeću ABA 2 ligu već počele, a prvi meč ih očekuje 9. oktobra, protiv Sutjeske”, navodi se u saopštenju KK Podgorica.

