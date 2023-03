Salihović prvak Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Skijaš pljevaljskog Rudara Eldar Salihović novi je prvak Crne Gore u veleslalomu na Bjelasici.

On je trijumfovao ispred Branislava Pekovića iz kolašinske Bjelasice i Bojana Kosića iz nikšićkog kluba Pahuljice.

U ženskoj konkurenciji prvakinja Crne Gore je članica Pahuljice Anastasija Vukasović.

Ona je bila najuspješnija i u konkurenciji juniorki.

U konkurenciji juniora slavio je Pekovića i Petra Kasoma iz nikšićkog Onogošta.

