Šahistima Crnogorca sve počasti, Nikšić i Rudar u eliti

Podgorica, (MINA) – Šahisti cetinjskog Crnogorca remijem u posljednjem kolu protiv Mladosti obezbijedili su drugu titulu prvaka Crne Gore u klupskoj istoriji.

Šampionski sastav Crnogorca bio je spoj mladosti i iskustva, a činili su ga velemajstorski trio Miloš Perunović, Artem Iljin i Dragan Kosić, Miloš Pečurica i omladinci Milo Pobor i Peko Đurović.

Đurović je sa novim rejting poenima osvojio titulu fide majstora.

Srebro je pripalo nikšićkoj Elektroprivredi koja nije uspjela da osvoji treću titulu uzastopno.

Nikšićani su do drugog mjesta došli pobjedom protiv Herceg Novog u direktnom duelu.

Pobjedu Nikšićanima donijeli su Vuk Miletić i Luka Drašković, dok je pobjedu za Novljane ostvario Nebojša Nikolić.

Budućnost je došla do bronze sigurnom pobjedom protiv Omladinca, dok se Herceg Novi koji je u sastavu imao četiri velemajstora morao zadovoljiti četvrtim mjestom.

Peta je Mimoza iz Tivta, šesta Mladost, dok su opstanak izborile ekipe Prosvjete i Omladinca.

Dama i Dijagonale se sele u Prvu ligu.

Pobjednički pehar Prve lige pripao je ekipi ŠK Nikšić.

Nikšić koji ove godine slavi sto godina postojanja slavio je u osam mečeva, dok je odigrao neriješeno sa Rudarom iz Pljevalja.

Rudar je zauzeo drugo mjesto i obezbijedio povratak u Premijer ligu.

U Drugu ligu se sele ekipe Plavskog jezera i Brskova.

Duelima posljednjeg kola završen je šahovski spektakl u okviru kojeg su odigrane tri najznačajnije lige crnogorskog šaha.

