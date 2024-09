Sabaljenka pobjendica US Opena

Podgorica, (MINA) – Bjeloruska teniserka Arina Sabeljenka pobjednica je US opena.

Ona je u Njujorku, u finalnom meču, pobijedila Džesiku Pegulu 2:0 (7:5 i 7:5).

Do pobjede na stadionu Artur Eš došla je na kon sat i 53 minuta igre.

To je njen treći grend slem u karijeri, nakon što je ove i prošle godine trijumfovala na Australijan openu.

Pegula je prvi put u karijeri igrala finale nekog grend slem turnira.

Za trofej u konkurenciji tenisera igraće Italijan Janik Siner i Amerikanac Tejlor Fric.

