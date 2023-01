Ružić: Evropske medalje kruna uspješne godine crnogorskog boksa

Podgorica, (MINA) – Evropske medalje Bojane Gojković i Tamare Radunović kruna su izuzetno uspješne godine crnogorskog boksa, kazao je selektor Nikola Ružić.

On je u intervjuu agenciji MINA rekao da su medalje ujedno i kruna njegovog dosadašnjeg rada kao trenera, ali i rukovodstva Bokserskog saveza.

“Konačno su stigle i te seniorske medalje. Dugo očekivane, prve seniorske bokserske medalje u nezavisnoj Crnoj Gori. Gojković je sa svega 19 godina, kao najmlađa, osvojila srebrnu, dok je Radunović bila bronzana, a na ring se vratila nakon dvije i po godine i dva porođaja”, rekao je Ružić.

On je naglasio da se crnogorski boks ponosi i sa tri medalje sa Mediteranskih igara – srebrnim Bojane Gojković i Stefana Savkovića i bronzanom Petra Marčića.

Uspješnu godinu upotpunio je i Mirko Šarčević, bronzom na Evropskom omladinskom prvenstvu.

“Sve nas to svrstava u rezultatski najuspješniji olimpijski sport u Crnoj Gori. To me mnogo raduje, a posebno sam srećan što rezultati nijesu došli iznenada, već su plod višegodišnjeg kontinuiranog rada”, rekao je Ružić.

On smatra da su svi ti rezultati samo uvod u još veće uspjehe crnogorskog boksa.

“Vidim veliku perspektivu i nadam se da ćemo još puno velikih rezultata i medalja sa najvećih sportskih takmičenja donijeti Crnoj Gori i crnogorskom sportu”, rekao je Ružić.

On je kazao da je sa rukovodstvom saveza postavio ambiciozne planove i da iskreno vjeruje da će crnogorski boks imati svoje predstavnike na Olimpijsim igrama u Parizu.

“Prva šansa za plasman u Pariz su treće Evropske igre u Poljskoj. To je prvo kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre u Parizu 2024, a norma su medalje. Mnogo očekujem od naših sportista. iskreno vjerujem da njih troje-četvoro, imaju kvalitet da se kvalifikuju na OI”, rekao je Ružić.

Prema njegovim riječima, crnogorske boksere u obje konkurencije očekuju i šampionati svijeta u Indiji, odnosno Uzbekistanu.

“Veliki je rad pred nama, da ih dovedemo do tog nivoa da budu kadri da izbore olimpijske vize”, rekao je Ružić.

On je naglasio da crnogorski boks ima veliki potencijal u seniorskoj konkurenciji.

“Tu su nam lideri Stefan Savković, Petar Marčić i Petar Liješević, od njih se najviše očekuje. Imamo i mlade boksere poput Mirka Šarčevića, Tomislava Đinovića, Luke Gačevića. Imamo veliku perspektivu i uz veliki rad možemo mnogo toga da naprvimo”, rekao je Ružić.

On je istakao da vrhunski sport iziskuje velika ulaganja.

“Trudimo se, dajemo sve od sebe. Zahvaljujući predsjedniku našeg saveza Aleksandru Klemenku uspjevamo da obezbijedimo neophodno za pripreme i takmičenja”, rekao je Ružić.

On je najavio ambiciozne planove u stvaranju uslova za rad za bavljenje boksom.

“Uskoro bi trebalo da počne izgradnja Akademije boksa u Budvi, već imamo na Žabljaku oformljenu bazu za planinske pripreme i nadamo se da ćemo u još nekoliko gradova oformiti malo modernije borilačke sale. Boks to zaslužuje”, rekao je Ružić.

On je podsjetio da je Savez u prošloj godini, u cilju još boljeg stručnog rada, angažovao dvojicu vrhunskih stručnjaka – Sergeja Kudravceva iz Rusije i Vitalija Jarovjeva iz Ukrajine.

“Potrudićemo se da angažujemo bar još jednog ili dva trenera iz inostranstva, kako bi pokušali da proporcionalno dižemo školu boksa u svim regionima Crne Gore”, zaključio je Ružić.

