Rumunija naredni rival crnogorskih vaterpolista

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolisti igraće sjutra u Zagrebu protiv Rumunije u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj.

Crna Gora je juče u četvrtfinalu poražena od Italije 14:8, dok je od Rumunije bolja bila Španija 24:7.

Duel će početi u 20 sati i 15 minuta.

U drugom meču razigravanja rivali će u 15 sati biti Srbija i Grčka.

Za plasman u finale igraće Italija i Španija (16.30), odnosno Hrvatska i Mađarska (18.15).

