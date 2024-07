Rukometašice Budućnosti počele pripreme

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti okupile su se u Podgorici i zvanično počele pripreme za narednu sezonu, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Prvi trening odradile su u Sportskom centru Morača.

Stručni štab, na čelu sa trenerom Bojanom Popović, na prvom treningu na raspolaganju imao je 15 igračica, a do kraja sedmice ekipi će se priključiti i pojačanja – golmanka Sakura Hauge i pivot Klara Monti Danijelson.

Kompletne pripreme za novu sezonu odradiće u Podgorici.

Od osam planiranih pojačanja za narednu sezonu, u klubu su pored Hauge i Danijelson, ostale i crnogorske reprezentativke Jelena Despotović i Nina Bulatović.

Ugovore su produžile crnogorske reprezentativke Armel Atingre, Ivona Pavićević, Ivana Godeč, Andrijana Popović, Tanja Ivanović, Anastasija Marsenić i Nađa Kadović, te bek Mari Plamenova Tomova.

U Budućnosti ostaju i djevojke koje su priključene iz filijale Rudara – Jelena Vukčević i Dunja Radević, a u narednoj sezoni prvom timu priključuju se i Nikolina Marković, Maša Kuzmanović i gomanka Marija Marsenić.

Stručni štab je ostao nepromijenjen, pa će prva saradnica Bojane Popović biti Maja Savić, trener golmana je Novak Ristović, a za kondiciju će biti zadužen Milivoje Đurđić.

