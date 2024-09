Rudar slavio u Danilovgradu, prvi trijumf Ibra

Podgorica, (MINA) – Lider Druge lige, pljevaljski Rudar, nastavio je seriju dobrih rezultata, a prvi trijumf u četvrtom kolu upisao je rožajski Ibar.

Rudar je Danilovgradu savladao Iskru 2:0 i zabilježio treći trijumf.

U duelu timova bez pobjede, Ibar je u Rožajama savladao Kom 2:0.

Ekipa iz podgoričkog naselja Zlatica jedina je u ligi bez bodova u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Trku za Rudarom i poslije šestog kola nastavili su

Mladost i Lovćen.

Mladost je na DG areni savladala Grbalj 2:0, dok je

Lovćen u podgoričkom naselju Stari aerodrom slavio protiv Igala 1:0.

U ovom kolu slobodni su bili fudbaleri Podgorice.

Rudar je, nakon četvrtog kola, vodeći na tabeli sa deset bodova i ima tri više od Lovćena, Mladosti i Igala.

