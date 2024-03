Roganović bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Miloš Roganović nije uspio da se plasira u polufinale Svjetskog kupa za mlade u Budvi.

On je danas u kategoriji do 67 kilograma, u četvrtfinalnom meču, poražen od Mansura Muslijeva iz Rusije.

“Generalno sam zadovoljan svojim nastupom u Budvi. U drugoj borbi sam mogao možda i više da pružim, ali izgubio sam od mnogo iskusnijeg boksera. Nijesam uspio da se domognem medalje, ali slijedi Evropsko prvenstvo, na kojem ću vjerujem uspjeti da je osvojim”, kazao je Roganović.

On je prije dva dana eliminisao Raja Aditja iz Indije.

Drugi crnogorski reprezentativac, Filip Klepo, u kategoriji do 80 kilograma poražen je prije dva dana od Ramasana Madamtkanova iz Rusije.

Svjetski kup za mlade, koji se održava u bećićkom hotelu Splendid, okupio je 270 takmičara iz 22 države.

