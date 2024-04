Roganović bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Miloš Roganović nije uspio da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva za mlade u Poreču.

On je danas u četvrtfinalnom meču, u kategoriji do 67 kilograma, poražen od Italijana Kristijana Harpulje 4:1.

Roganović je na putu do četvrtfinala eliminisao Estonca Stepana Ananjeva 5:0 i srebrnog sa prošlogodišnjeg prvenstva Evrope, Rumuna Aruna Niku Tudoriua 4:3.

Drugi crnogorski predstavnik, Filip Klepo u kategoriji do 80 kilograma, poražen je ranije od Litvanca Martina Mojisejenka.

Boksere u Poreču predvodio je trener Boško Drašković.

