Remi na startu finala

Podgorica, (MINA) – Velemajstori Nikola Đukić i Denis Kadrić remizirali su u prvoj partiji finala kvalifikacionog turnira za Svjetski kup.

Bijele figure vodio je Đukić, a remi je sklopljen nakon pet sati igre.

“Nakon promjena dama i po jednog topa, nastala je završnica u kojoj je Đukić imao topa i skakača uz pet pješaka, dok je Kadrić imao topa, skakača i četiri pješaka. Đukić je poboljšavao poziciju i činilo se da je na pragu pobjede, međutim dopustio je, pritisnut cajtnotom, Kadriću da rastereti igru”, navodi se u saopštenju Šahovskog saveza.

Druga partija na programu je sjutra u 14 sati, dok je za 20 zakazano eventualno doigravanje po ubrzanom i brzopoteznom tempu u slučaju neriješenog ishoda.

Pobjednik duela predstavljaće Crnu Goru na Svjetskom kupu u Azerbejdžanu, na kome će nagradni fond iznositi preko milion EUR.

Organizator kvalifikacionog turnira je Šahovski savez, uz pomoć Opštine Nikšić i Tehnopolisa i pokroviteljstvo Ministarstvo sporta i mladih.

