Rekordna sredstva nacionalnim sportskim savezima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih za programe 41 sportskog saveza opredijelilo je rekordnih 4,6 miliona EUR, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da je to za milion veći iznos od prošlogodišnjeg.

Ministar Vasilije Lalošević je kazao da je Vlada Crne Gore uložila napore da se sportistima, kao najboljim promoterima naše države, obezbijede bolji uslovi za rad i omogući kvalitetnije učešće‭ ‬ na‭ ‬ prestižnim međunarodnim takmičenjima.

“Na‭ ‬predlog‭ ‬ nadležne‭ ‬ ‭ ‬Komisije‭ ‭ ‬za‭ ‭ ‬raspodjelu‭ ‬ ‭ ‬sredstava,‭ ‬‭a‭‭ ‬u‭ mjeri finansijski mogućeg, većini sportskih saveza, značajno su unaprijeđeni budžeti za ovu godinu, poštujući ‬obaveze koje oni‭ ‬ imaju kako na‭ ‬državnom tako i‭ ‬ na

međunarodnom planu”, rekao je Lalošević.

Navodi se da je ispravljena i nepravda prema Džudo, Karate i Biciklističkom savezu koji su prethodne godine eliminisani sa konkursa.

“Unaprijeđen je i budžet naše krovne sportske organizacije, Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je prethodno godine na konkursu nepravedno doveden na istorijski minimum”, rekao je Lalošević.

On ‬je‭ ‬naglasio da je država‭ ‬dužna‭ ‬da‭ ‬vrednuje‭ ‬ ‭ ‬rezultate‭ ‬sportista.

“To najbolje može da uradi ako u kontinitetu stvara bolji ambijent za njihov rad u partnerstvu sa krovnim organizacijama sporta i nacionalnim savezima, zbog čega‭ ‬ se još jednom zahvalio svima njima na doprinosu koji daju razvoju sportske oblasti u kojem kontekstu su im, povodom Dana reprezentacije, uručene i zahvalnice Ministarstva sporta i mladih”, rekao je Lalošević.

Ministarstvo je za sufinansiranje programa sportskih organizacija opredijelilo je Košarkaškom 570, Rukometnom savezu po 550, a Vaterpolo plivačkom 536 hiljada EUR.

Odbojkaški savez iz budžeta dobio je 350 hiljada EUR.

Crnogorskom olimpijskom komitetu opredijeljeno je 510, a Paraolimpijskom komitetu dodijeljeno je 255 hiljada EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS