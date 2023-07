Ramoviću bronzana medalja, Kujović zaustavljen u repasažu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Mirnes Ramović osvojio je bronzanu medalju, dok je Adnan Kujović u repasažu završio nastup na čelendž turniru u Lahtiju, saopšteno je iz Paraolimpijskog komieteta.

Ramović je u meču za treće mjesto i bronzano odličje u kategoriji J1 (osobe bez ostatka vida), do 90 kilograma, pobijedio Mađara Norberta Forisa.

On je na startu turniera eliminisao Suimonkula Moldobekova iz Kirgizije, dok je u polufinalu izgubio od Mahmuda Alija iz Egipta.

U istoj kategoriji, Kujović je izgubio prvu borbu od Mohameda Bouzatija, koji ga je povukao u repasaž, gdje je poražen od Mađara Forisa.

Trener Ilija Vukotić kazao je da je da su crnogorski džudisti na turniru, koji je okupio predstavnike 19 država sa četiri kontinenta, imali zapažen nastup.

“Svakako da je evidentno da im nedostaje rutine u takmičarskom dijelu, ali su to nadoknadili sa ogromnom željom i zalaganjem u borbi. Ostaje utisak da su oboje mogli za makar stepenicu više, ali to je neki zadatak koji smo dobili za naredni period”, rekao je Vukotić.

On je naglasio da je zadovoljan njihovim nastupom, posebno ako se ima u vi da prvi put zajedno nastupaju na nekom zvaničnom takmičenju.

Džudisti će, nakon turnira, boraviti u kampu, koji će u Lahtiju biti održan do 7. jula.

Ramoviću je turnir i kamp u Lahtiju u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo, koje će od 7. do 10. avgusta biti održano u Roterdamu.

Nastup paradžudista u Lahtiju finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za ovu godinu koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

