Ramović i Kujović na turniru i kampu u Lahtiju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paradžudisti Mirnes Ramović i Adnan Kujović nastupiće sjutra na čelendž turniru u Lahtiju, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Oba crnogorska borca takmičiće se u kategoriji J1 (osobe bez ostatka vida), do 90 kilograma.

Predvodiće ih trener Ilija Vukotić.

Džudisti će, nakon turnira, boraviti u kampu, koji će u tom gradu biti održan do 7. jula.

Ramoviću je turnir i kamp u Lahtiju u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo, koje će od 7. do 10. avgusta biti održano u Roterdamu.

Nastup paradžudista u Lahtiju finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za ovu godinu koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

