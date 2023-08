Ramović bez medalje na EP u Roteramu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paradžudista Mirnes Ramović sa dva poraza završio je nastup na Evropskom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Roterdamu.

On je danas na startu takmičenja u kategoriji do 90 kilograma, u klasi J1 (osobe bez vida), bio slobodan, dok je u drugom kolu poražen od Jasina Đimđilera iz Turske.

Đimđiler je plasmanom u polufinale povukao Ramovića u repasaž i omogućio mu još jednu priliku da nastavi borbu za medalju.

Na startu repasaža bolji je bio Ukrajinac Eduard Tropinov.

Sa Ramovićem je u Roterdamu putovao i trener Ilija Vukotić.

Roterdam je okupio više od 1.500 sportista iz 44 države, koji se bore za medalje na kontinentalnim šampionatima u deset sportova, a svi rezultati sa tih takmičenja, zvaničnih evropskih prventsva, su ujedno i kvalifikacioni za plasman na Paraolimpijske igre u Parizu.

Crna Gora će u Roterdamu, osim Ramovića, prvi put imati i predstavnika na šampionatu Evrope u parastreljaštvu.

Debitovaće Milan Đinović, 18. avgusta u disciplini vazdušna puška – 10 metara R3 mix.

