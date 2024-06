Rajt i naredne sezone u dresu Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Američki košarkaš Mekinli Rajt i naredne sezone nosiće dres Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Ugovor sa Budućnost Volijem produžili su i Jogi Ferel i Flečer Megi.

“Momak koji je direktno iz Dalas Maveriksa stigao u Podgoricu, za kratko vrijeme je postao sinonim za požrtvovanje, nevjerovatnu energiju i zalaganje do posljednjeg atoma snage. U odbrani nema tog zadatka koji ne preuzme, pa čak ni protivničkim centrima nije svejedno kad na switchu ostanu sami sa njim, bez obzira na razliku u visini”, piše u saopštenju podgoričkog kluba.

Iz podgoričkog kluba podsjećaju da je u majstorici protiv Partizana igrao nakon infuzije i zdravstvenih problema.

“Želja je bila jača od problema. Mekinli jedva čekamo da gledamo tvoju energiju ponovo u Morači!”, piše u saopštenju Budućnost Volija.

