Rajković drugoplasirana u Notvilu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska paraatletičarka Maja Rajković kao drugoplasirana završila je nastup na Gran priju u švajcarskom Notvilu.

Ona je u bacanju koplja, u kategoriji F54 (bacanja iz specijalizovane stolice), ostvarila rezultat 13,17 metara.

Bronzanoj sa šampionata Evrope iz Bidgošća miting u Notvilu u sklopu je priprema za Paraolimpijske igre u Parizu.

Posljednja provjera biće joj Otvoreno prvenstvo Srbije, 15. i 16. juna u Kruševcu.

Drugi crnogorski predstavnik, Miloš Spaić, na bacalište će u subotu.

On će se takmičiti u bacanju kugle, u kategoriji F11 (osobe bez vida).

Spaiću je miting u Notvilu još jedna prilika da dostigne haj performans /high performance/, odnosno rezultat od 11,66 metara, što je jedan od standarda za palsman na Igre u Parizu.

