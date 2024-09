Raičević srećna što je ponovo dio nacionalnog tima

Podgorica, (MINA) – Srednji bek Milena Raičević kazala je da srećna što je ponovo dio nacionalnog tima, navodeći da je to nova reprezentacija koja će sa novom selektorkom raditi dobre stvari i boriti se.

Ona je, na okupljanju u okviru EHF sedmice, kazala da je srećna što je Suzana Lazović selektorka i da je to ona svojim radom i trudom zaslužila.

“Veliki smo profesionalci, ona kao selektor, ja kao igrač, neće biti nikakvih prepreka. Ovo je prvo okupljanje, veliki broj igračica, od prvog dana ulazimo sa energijom, što je potrebno ekipi da se vrati taj karakter koji krasi ovu reprezentaciju. Od prvog dana želimo da gradimo taj duh, a sve ostalo što se bude dešavalo biće proizvod našeg dobrog treninga, volje i želje”, kazala je Raičević.

Ona smatra da je odbrana glavni adut Crne Gore.

“Odbrana je naš glavni adut, ona reprezentacija koja ima dobru odbranu – rješava sve. Naravno da je bitan i dobar napad, ali iz odbrane sve kreće”, rekla je Raičević.

Na EHF Euro 2024, Crna Gora će igrati u grupi u Debrecinu, a rivali će biti Srbija, Rumunija i Češka.

“Nalazimo se u sjajnoj grupi, igraćemo pripremne utakmice, imamo dosta da radimo do Evropskog prvenstva kao i svake godine. Koliko god da smo zauzeti u klubovima, moramo naći vremena za nacionalni tim”, zaključila je Raičević.

