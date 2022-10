Radunović spremna i motivisana, vjeruje u medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Tamara Radunović kazala je da je spremna za nastup na Evropskom prvenstvu u Budvi i motivisana da se pred svojom publikom predstavi u najboljem svjetlu.

Bokserke Budve, Radunović i Bojana Gojković, predstavljaće crnogorski boks na seniorskom prvenstvu Evrope za žene u Budvi.

Radunović, koja je voljom žrijeba izborila direktan plasman u četvrtfinale, boksovaće u kategoriji do 70, a Gojković do 54 kilograma.

Biće to Tamarin povratak na ring nakon višegodišnjeg odsustva i dva porođaja.

“Veliko takmičenje i prilika da pred svojim navijačima boksujem za medalju – to sam čekala cijeli život. Obje smo maksimalno spremne i motivisane da pružimo maksimum pred svojim navijačima. Nadam se medalji”, rekla je Radunović.

Komentarišući žrijeb i protivnicu u četvrtfinalu – Aleksandru Rapaić iz Srbije, ona je kazala da se dobro poznaju i da su zajedno u kampu trenirale i sparingovale.

“Znamo se dobro, ali jedno je sigurno da ću pružiti maksimum i sve uraditi da je pobijedim i domognem se medalje. Vjerujem u sebe i očekujem pobjedu”, rekla je Radunović.

Njihova četvrtfinalna borba na programu je 18. oktobra.

Gojković će na ring u nedjelju, dva dana ranije, a protivnica u osmini finala biće joj Španjolka Marija del Karmen Madueno Konde.

Šampionat u Budvi, koji je večeras i zvanično otvoren, okupio je 164 takmičarke iz 31 države.

