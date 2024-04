Radunović bez medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Tamara Radunović nije uspjela da se plasira u polufinale i obezbijedi medalju na seniorskom prvenstvu Evrope u Beogradu.

Radunović je danas u četvrtfinalnom meču kategorije do 70 kilograma poražena od Mađarice Ređine Lakoš 5:0.

Opšti je utisak da je crnogorska reprezentativka oštećena i da je u drugoj i trećoj rundi bila apsolutno bolji rival.

Zanimljivo je da je četvoro sudija meč bodovalo neriješeno 28:28, dok je belgijski djelilac pravde dao prednost Lakoš 29:27.

Za polufinale i medalju sjutra će se boriti Petar Marčić, Stefan Savković i Tomislav Đinović.

Marčić će se u kategoriji do 80 kilograma boriti protiv Francuza Sezara Jođerlana, zvaničnog prvaka Evrope za borce do 22 godine.

Savkovića (do 71) čeka domaći borac Jovan Nikolić, a Đinovića (do 60) Francuz Amraui Lunes.

