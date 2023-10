Radulović: Prilika za igrače sa manjom minutažom

Podgorica, (MINA) – Utakmica sa Libanom biće prilika da šansu dobiju igrači sa manjom minutažom i oni koji su prvi put dio nacionalnog tima, kazao je selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Miodrag Radulović.

Crna Gora i Liban odigraće sjutra u Podgorici prijateljsku utakmicu.

Radulović očekuje da će igrači koji istrče od prvog minuta pružiti maksiamlnu borbenost, odgovornost i pristup igri.

“Želimo da napravimo dobru uvertiru i da podignemo atmosferu pred utakmicu u Beogradu. Vidjeli ste koliko nam je bitna bila publika protiv Bugarske, nadam se da će sjutra biti publike“, rekao je Radulović na konferenciji za novinare.

Prema njegovin riječima, bez obzira što će varirati sa minutažom pokušaće i da pronađe adekvatne zamjene za pojedina mjesta.

“Znate da Vujačića nema u Beogradu, uptino je i mjesto zadnjeg veznog. Prilika da igrači pokažu da su spremni, da opravdaju poziv i možda neko od njih dobije priliku da startuje u Beogradu“, rekao je Radulović.

Govoreći o debitantima Slobodanu Rubežiću i Edvinu Kuču, on je kazao da su izvanredno prihvaćeni.

“U toku dana očekujemo da bude riješena papirologija za Rubežića. Kuč je kapiten svog tima, igra evropska takmičenja, zaslužio je da dobije šansu da debituje i nadam se da će to iskoristiti”, rekao je Radulović.

Komentarišući selekciju Libana, koju je sa klupe predvodio od 2015. do 2019. godine, on je kazao da kostur ekipe čine igrači iz tog perioda.

“Možda nije atraktivno ime, ali selekcije iz Azije igraju sa posebnim motivom protiv ekipa iz Evrope. Znam kad sam igrao sa Libanom protiv Sjeverne Makedonije, potcijenili su nas, a pobijedili smo ih 1:0. Sjeverna Makedonija je četiri dana prije te utakmice savladala Crnu Goru 4:1. Želimo sa pozitivnim atmosferom da otputujemo za Beograd”, rekao je Radulović.

Govoreći o Libanu, on je naglasio da je da znaju da igraju fudbal i da su tehnički obučeni.

“Novi selektor je Nikola Jurčević koji će debitovati, tako da će igrači sigurno imati maksimalan motiv da se nametnu. Moramo da budemo maksimalno odgovorni. Ovo je ključni momenat u sklopu priprema pred meč u Beogradu”, rekao je Radulović.

Golman Danijel Petković kazao je da bi pobjeda crnogorskoj selekciji značila mnogo pred nastavak kvalifikacija za EP.

“Spremni smo za meč sa Libanom. Pričali smo sa selektorom kako ćemo odraditi ove dvije utakmice. Biće sjutra dosta novih igrača, a iako se radi o prijateljskoj utakmici pobjeda bi mnogo značila pred gostovanje u Beogradu”, rekao je Petković.

On je naglasio da je utakmica sa Libanom trenutno najbitnija, a kada se završi razmišljane o Srbiji.

Predsjednik Fudbalskog saveza Dejan Savićević uručio je Vladimiru Jovoviću i Stefanu Mugoši priznanje za 50 odigranih mečeva u reprezentaciji, dok su Nebojša Kosović i Danijel Petković dobili nagradu za 25 mečeva u nacionalnom dresu.

