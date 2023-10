Radulović objavio spisak za duele sa Libanom i Srbijom

Podgorica, (MINA) – Selektor seniorske fudbalske reprezentacije Crne Gore Miodrag Radulović objavio je spisak igrača za utakmice protiv Libana i Srbije.

Radulović je za duele u Podgorici i Beogradu pozvao 29 igrača, među kojima i dvojicu debitanata – Slobodana Rubežića i Edvina Kuča.

Na spisku su golmani – Milan Mijatović (Borac Banja Luka, BIH) i Danijel Petković (Kišvarda, Mađarska);

odbrambeni igrači – Stefan Savić (Atletiko Madrid, Španija), Žarko Tomašević (Astana, Kazahstan), Adam Marušić (Lacio, Italija), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Igor Vujačić (Rubin, Rusija), Marko Vukčević (Varaždin, Hrvatska); Nikola Šipčić (Tenerife, Španija), Andrija Vukčević (Huarez, Meksiko), Miloš Milović (Navbahor, Uzbekistan), Marko Tući (Gangvon, Južna Koreja) i Slobodan Rubežić (Aberdin, Škotska);

vezni igrači – Vladimir Jovović (Jablonec, Češka), Marko Janković (Karabag, Azerbejdžan), Nebojša Kosović (Haka Menzui, Kina), Marko Bakić (OFI Krit, Grčka), Miloš Raičković (Aktobe, Kazahstan), Stefan Lončar (Debrecin, Mađarska), Driton Camaj (Kišvarda, Mađarska), Vladan Bubanja (Lokomotiva, Hrvatska), Andrija Radulović (Vojvodina, Srbija) i Edvin Kuč (Balkani, Kosovo) i

napadači – Stevan Jovetić (Olimpijakos, Grčka), Stefan Mugoša (Inčon junajted, Južna Koreja), Milutin Osmajić (Preston, Engleska), Nikola Krstović (Leće, Itallija), Dušan Bakić (Dinamo Minsk, Bjelorusija) i Viktor Đukanović (Hamarbi, Švedska).

Selektor Radulović kazao je da su pred crnogorskom reprezentacijom dvije utakmice potpuno različitog karaktera i zadataka koji će biti postavljeni igračima.

“Prijateljski meč sa Libanom biće prava prilika da zapaženiju ulogu dobiju igrači koji do sada nisu imali veliku minutažu, kao i oni koji su po prvi put dio nacionalnog tima. Od svih igrača koji će nastupiti u tom meču očekujem maksimalnu motivaciju i angažovanost tokom svih 90 minuta”, rekao je Radulović.

On vjeruje da će igrači znati da iskoriste ukazanu šansu, prikazati dobru igru i upisati pobjedu protiv Libana.

Selektor Radulović vjeruje da crnogorski tim na stadionu „Rajko Mitić“ može pružiti još jednu dobru igru protiv rivala u borbi za plasman na UEFA EURO 2024.

Prema njegovim riječima, duel sa Srbijom i nastavak kvalifikacija biće odlična prilika da se Crna Gora još jednom prikaže na pravi način svim ljubiteljima fudbala.

“Biće to veoma zahtjevan susret, od izuzetnog značaja za oba tima jer su i Crna Gora i Srbija u igri za plasman na veliko takmičenje. Siguran sam da u Beogradu možemo ponoviti izdanje iz prvog duela koji je odigran u Podgorici u kojem smo imali kontrolu igre tokom većeg dijela susreta. Ukoliko ponovimo igru iz prvog duela, a igrači će dati sve od sebe da to i urade, vjerujem da ni rezultat neće izostati”, rekao je Radulović.

Prijateljska utakmica između nacionalnim timova Crne Gore i Libana biće odigrana 12. oktobra na Gradskom stadionu u Podgorici.

Crnogorsku selekciju pet dana kasnije u Beogradu očekuje kvalifikacioni duel sa Srbijom.

Pripreme za mečeve sa Libanom i Srbijom reprezentacija Crne Gore počeće 9. oktobra.

