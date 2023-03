Radulović objavio spisak za duele sa Bugarskom i Srbijom

Podgorica, (MINA) – Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Miodrag Radulović objavio je danas spisak igrača za martovske duele sa Bugarskom i Srbijom, u kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo.

Radulović je pozvao 27 fudbalera.

Na spisku su golmani Milan Mijatović (Al Adalah, Saudijska Arabija), Matija Šarkić (Stouk siti, Engleska) i Lazar Carević (Vojvodina, Srbija);

odbrambeni igrači – Stefan Savić (Atletiko Madrid, Španija), Žarko Tomašević (Astana, Kazahstan), Adam Marušić (Lacio, Italija), Igor Vujačić (Partizan, Srbija), Nikola Šipčić (Tenerife, Španija), Marko Vešović (Karabag, Azerbejdžan), Risto Radunović (FCSB, Rumunija) i Andrija Vukčević (Rijeka, Hrvatska);

vezni igrači: Vladimir Jovović (Jablonec, Češka), Marko Janković (Karabag, Azerbejdžan), Aleksnadar Šćekić (Hapoel Haifa, Izrael), Sead Hakšabanović (Seltik, Škotska), Aleksandar Boljević (Hapoel Tel Aviv, Izrael), Marko Bakić (OFK Krit, Grčka), Vukan Savićević (Giresunspor, Turska), Driton Camaj (Kišvarda, Mađarska), Miloš Raičković (Aktobe, Kazakstan), Stefan Lončar (Debrecin, Mađarska) i Vladan Bubanja (Lokomotiva Zagreb, Hrvatska);

napadači: Stevan Jovetić (Herta, Njemačka), Stefan Mugoša (Visel Kobe, Japan), Milutin Osmajić (Vizela, Portugal), Uroš Đurđević (Sporting Hihon, Španija) i Nikola Krstović (DAC, Slovačka).

Selektor Radulović kazao je da se za start kvalifikacija opredijelio za provjerene igrače koji su standardni u svojim klubovima.

“Start kvalifikacija je izuzetno značajan, pogotovo kada imate jaku i prilično ujednačenu grupu kakva je naša. Imajući u vidu značaj uvodnih mečeva nije bilo potrebe za „eksperimentisanjem“ sa igračkim kadrom na koji računamo za duele sa Bugarskom i Srbijom, pa se među pozvanim reprezentativcima nalaze oni koji su u najboljoj formi i sa čijim smo kvalitetima upoznati do detalja”, rekao je Radulović.

On je naglasio da pozvani igrači igraju na visokom nivou i standardno u svojim klubovima.

“Na okupljanje reprezentacije, kao i uvijek, dolaze maksimalno motivisani da ostvare zacrtane ciljeve. Igrači imaju bezrezervnu podršku stručnog štaba i vjerujem da će nam kvalitet i snaga kolektiva donijeti željene rezultate u duelima sa Bugarskom i Srbijom na početku kvalifikacija za plasman na prvenstvo Evrope”, rekao je Radulović.

Okupljanje crnogorskog tima zakazano je za 20. mart.

Istog dana “sokoli” će u 18 sati na DG areni odraditi prvi trening u sklopu priprema za uvodne mečeve u kvalifikacijama za EURO 2024.

Reprezentacija Crne Gore kvalifikacije za plasman na Evropsko prvenstvo počinje gostovanjem u Bugarskoj 24. marta na Ludogorec areni u Razgradu.

Za 27. mart na Gradskom stadionu u Podgorici zakazan je duel sa Srbijom.

