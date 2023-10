Radulović i Lončar zlatni u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Članovi plivačkog kluba osoba sa invalidietetom Mako, Tomas Radulović i Miljan Lončar, sa pet zlatnih medalja završili su nastup na plivačkom mitingu u Sarajevu.

Radulović, koji se takmičio u kategoriji S5, bio je zlatni na 50 i 100 metara slobodnim stilom.

U kategoriji S10, Lončar je bio najbrži na 50 leđno i 50 i 100 metara slobodnim stilom.

Na 50 metara slobodno isplivao je lični rekord.

Miting je okupio 500 plivača iz deset država.

Organizatormi mitinga bili su plivački klubovi Spid i Sport Time.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS