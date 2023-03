Radulović: Crna Gora fokusirana na meč sa Bugarskom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore fokusirana je na meč sa Bugarskom, a iz iskustva zna koliko je bitan start i sve će učiniti da bude pravi, kazao je selektor Miodrag Radulović.

Crnogorski fudbaleri počeli su pripreme za start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine.

Prvi duel je sa Bugarskom u petak u Razgradu, a tri dana kasnije slijedi okršaj u Podgorici sa Srbijom.

U G grupi su još Mađarska i Litvanija.

Radulović je naglasio da je koncentracija ključna i da kad god je ona pala crnogorska selekcija bila je kažnjena.

“Moramo da svakog trenutka znamo zbog čega smo se okupili, kakvi su nam ciljevi i da činimo sve da ih ostvarimo”, rekao je Radulović.

Komentarišući odsustvo povrijeđenih Marka Jankovića i Uroša Đurđevića, kao i golmana Matije Šarkića, on je naglasio da su to igrači koji su u najboljoj formi i koji igraju standardno u klubovima.

“To su igrači koji mogu da isprate standarde takmičenja na ovom nivou, željeni tempo i intenzitet. Dobra stvar je da su naši reprezentativci imali pozitivan vikend, srećom se lista povrijeđenih svela na tri imena”, kazao je Radulović.

On je naglasio da Crna Gora nema luksuz da se odrekne nijednog igrača.

“Žalim i zbog izostanka Kosovića koji je operisao ligamente i još nekoliko njih koji su imali dugu zimsku pauzu. Sve njih pratimo, u fokusu su, sada smo izabrali one najbolje i u najboljoj formi”, rekao je Radulović.

Govoreći o predstojećem duelu, crnogorski selektor je kazao da je bitno da se kvalifikacije počnu na pravi način.

“Dobri rezultati popravljaju atmosferu u reprezentaciji i oko nje. Bugarska je fudbalska zemlja, pogotovo smo je pratili od kada je tu selektor Mladen Krstajić koji je donio neku novu energiju. Podmladio je tim, Bugari igraju agresivno, žele da nametnu tempo i na to moramo da odgovorimo. Promijenili su i sistem igre, očigledno je da imaju dosta dobar kvalitet, ali siguran sam da mi imamo čime da pariramo u Razgradu”, rekao je Radulović.

On je istakao da se Crna Gora može prilagoditi rivalu, ali da može i da napadne.

“Kada smo mogli da pobijedimo Grčku i Rumuniju, da odigramo 2:2 u Turskoj, sigurno možemo da budemo budemo ravnopravni sa Bugarima. Ako budemo pravi, onda smo blizu dobrog rezultata”, zaključio je Radulović.

