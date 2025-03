Radović u polufinalu turnira u poljskom Vladislavovu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović kao pobjednik grupe izborio je direktan plasman u polufinale međunarodnog turnira u poljskom Vladislavovu.

Drugi crnogorski predstavnik Luka Bakić za plasman među četiri najbolja u kategoriji S10 boriće se sjutra u četvrtfinalu, nakon što je takmičenje u grupi završio kao drugoplasirani.

Radović je do prvog mjesta u grupi dva, kategorije S10, došao pobjedama protiv Poljaka Dominika Bartoša 3:0 (11:0, 11:3 i 11:3) i Španca Hoze Manuela Ruiza Rejesa 3:0 (11:8, 11:4 i 11:4).

Njegov rival u polufinalu biće poznat sjutra, nakon četvrtfinalnih mečeva.

Bakić je na startu takmičenja u prvoj grupi poražen od Francuza Matea Bohasa 3:0 (11:7, 11:9 i 11:4), dok je u meču za drugo mjesto i četvrtfinale pobijedio Poljaka Pavela Vlodiku 3:1 (11:9, 11:3, 9:11 i 11:9).

Rival u četvrtiinalu biće mu Japanac Mahiro Funajama ili Brazilac Gabrijel Antunjes De Oliveira, koji je iznenadio Poljaka Igora Mištala i eliminisao ga iz daljeg takmičenja.

Bohas se, osvajanjem prvog mjesta, pridružio Radoviću u polufinalu.

Četvrtfinalni mečevi na programu su sjutra u deset sati.

Polufinlni mečevi zazakani su za 12 sati i 30 minuta, dok će se o trofeju odlučivati iu 15 sati i 50 minuta.

Radović i Bakić, koje je predvodi selektor Vladimir Marić, turnirom u Vladislavovu počeli su borbu za bodove i što bolji plasman na Svjetskoj rang listi.

Nastup Radovića i Bakića u Vladisalavovu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za 2025. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

