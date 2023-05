Radović u četvrtfinalu, ubjedljiv i Bakić

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović kao prvoplasirani u grupi izborio je direktan plasman u četvrtfinale međunarodnog turnira koeficijenta 40 u slovenačkom Laškom.

Radović, kao prvi nosilac turnira u kategoriji S10, savladao je na startu Poljaka Pavela Vlodiku 3:0 (11:7, 11:5 i 13:11), dok je u meču za prvo mjesto u prvoj grupi i plasman u četvrtfinale slavio protiv Italijana Lorenca Kardua 3:1 (11:3, 11:9, 7:11 i 11:6).

Vlodika i Kardua u međusobnom duelu odlučivaće sjutra o drugom mjestu i putniku u osminu finala.

Maksimalan učinak nakon dva odigrana kola ima i Bakić, u kategoriji S10, koji je u petoj grupi slavio protiv Argentinca Andreasa Neira 3:0 (11:6, 11:4 i 11:4) i Čeha Ivana Karabeca 3:1 (10:12, 11:2, 11:2 i 11:6).

U posljednjem kolu, za plasman u osmuinu finala, sjutra će igrati protiv Matea Skuta iz Holandije (10.45).

Prema propozicijama, pobjednici prve četiri grupe izborili su direktan plasman u četvrtfinale.

Ostala dva pobjednika, kao i drugoplasirani iz svih šest grupa, igraće osminu finala.

Foto: POKBez pobjede nakon prva dva kola je Slobodanka Gurešić u kategoriji S4 (osobe u kolicima).

Ona je na startu takmičenja u petoj grupi izgubila od Kineskinje Ksiaodan Gu 3:0 (11:2, 11:8 i 11:4), dok je u drugom kolu poražena od Koreanke Hieon Mi An 3:1 (12:10, 11:6, 7:11 i 12:10).

U posljednjem kolu, sjutra u deset sati i 45 minuta, čeka je duel protiv Hasmukbai Bavine Patel iz Indije.

Crnogorsku reprezentaciju u Laškom predvode treneri Vladimir Marić i Čedomir Damjanović.

Turnir u Laškom jedan je od najjačih u svijetu, a okupio je više od 400 stonotenisera iz 51 države svijeta.

“Nastup crnogorske reprezentacije u Laškom finansira se po programu POK za 2023. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komoteta.

