Radović ponos i biser Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Paraolimpijac Filip Radović kazao je da je ponosan na uspjeh na Igrama u Parizu, navodeći da ostaje žal zbog finala, ali da je i pored datog maksimuma u tom trenutku to bilo dovoljno samo za bronzanu medalju.

On je naglasio da je iza njega još jedno veliko takmičenje i još jedan veliki rezultat.

“Raduje me činjenica da sam u četvrtfinalnom meču i pored velikog pritiska uspio da budem na svom nivou i pobijedom osiguram medalju. Ostaje žal zbog finala, nijesam želio da se zadovoljim bronzom, dao sam svojm maksimum u polufinalu, ali jednostavno to u tom momentu nije bilo dovoljno”, rekao je Radović na konferenciji za novinare.

On se zahvalio sadašnjem, ali i prethodnim trenerima, navodeći da su svi oni neizostavan dio priče.

“Hvala ljuduma koji su došli u Pariz da me podrže i svima onima koji su mi priredili nevjerovaran doček na podgoričkom aerodromu. Zaista me motivišiete da nastavim još jače i postižem ovakve i još bolje rezultate”, rekao je Radović.

Radović, drugi stonoteniser svijeta, osvojio je u Parizu drugu paraolimpijsku, ukupno sedmu medalju sa najznačajnijih zvaničnih međunarodnih takmičenja.

Ima četiri pojedinačna i jedno ekipno evropsko odličje, kao i dva paraolimpijska.

Srebrni je bio u Helsingborgu 2019. i Šefildu 2023, a bronzani u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. godine. Ima i ekipnu bronzu iz Helsingborga, sa Lukom Bakićem i Dejanom Bašanovićem.

Trener Vladimir Marić kazao je Radović napravio veliki uspjeh.

“Ostaje žal za to polufinale, falilo je malo sreće da se napravi iskorak i odigra toliko željeno finale. Ipak, Kinez je tog dana bio bolji. Hvala navijačima kojih je bilo dosta u Parizu, Igor Tomiću na neseboičnoj podršci svih ovih dana. Imate velikog bisera, kao čovjelka i sportistu”, rekao je Marić.

Ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, zahvalio se paraolimpijcima na svemu što su priredili Crnoj Gori i njenim građanima, omogućili da mogu da se raduju postignutim rezultatima u Parizu.

“Velika je sreća kada kao mala država imate toliko predstavnika na prestižnim takmičenjima, na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama, kao i drugim svjetskim takmičenjima. To pokazuje da mi imamo kao društvo veliku bazu po potencijalu i kvalitetu sa kojom samo treba raditi i kojoj svi na svoj način treba da se posvetimo i damo svoj doprinos kako bi mogli da dobijamo rezultate koje već i dobijamo”, rekao je Šćekić.

On je naglasio da je Radović ponos Crne Gore, ali i pohvalio ostalo troje crnogorskih paraolimpijaca.

“Mogu slobodno reći, bez imalo floskule, da si ti Filipe u punome naš ponos i nama je veliko zadovoljstvo kao državi što smo imali takvog sportistu za predstavnika koji je na kraju opravdao naša očekivanja i donio nam medalju. Uz neke razgovore koje smo imali da je bilo još malo sreće mogli smo imati zlato ili srebro, ali to je nešto što nas čeka za budućnost i siguran sam da će te medalje biti u tvojim rukama”, rekao je Šćekić.

On je naglasio da i rezultati strijelca Milana Đinovića, atletičarke Maje Rajković i stonotenisera Luke Bakića pokazuju da je Crna Gora imala kvalitetan sastav i da oni obećavaju neke nove i još bolje rezultate.

“Ministartstvo sporta je dalo svoj doprinos prije svega kroz jednu nesebičnu, iskrenu i što je najbitnije ljudsku podršku, a zatim i one mogućnosti koje smo mogli i izdvajanja sredstava za ovu godinu koja su na našu sreću i opravdana“, rekao je Šćekić.

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović čestitao je na podvizima koje paraolimpijci iz godine u godinu postižu.

“Bio sam svjedok rasta i razvoja i znam sa kojih visina je sve krenulo i do čega je sve došlo.

Ponosan sam na vas, vi ste dio naše olimpijske porodice, a dobar odnos i inkluzija je suština našeg i vašeg djelovanja”, rekao je Simonović.

On je kazao da je Radović ostvario nevjerovatran rezultat, navodeći da svi oni koji su u sportu znaju da je teže ponoviti rezultat nego ga ostvaritio.

“Filip je veliki sportista i izrastao je u velikog čovjeka. U sportu se nakon poraza uvijek nađe krivica kod nekog drugog, rijetko u sebi. Izjaviti da je protivnik bio bolji i da je znao da će nakon tri pobjede doći dan poraza. Priznati poraz i čestitati protivniku, to je pravi olimpizam i olimpijske vrijednosti. Srećan sam na tu činjenicu i Radović bi trebao da bude uzopr svim sportistima crnogorskim”, rekao je Simonović.

On je naglasio da je Radović pisao istoriju paraolimpijskog i uopšte crnogorskog sporta, a od njega se tek mogu očekivati rezultati.

“Treba da znamo da nije lako osvajati medalju. Sam plasman na Igre veliki je uspjeh, a osvojiti medalju mogu samo heroji”, rekao je Simonović.

Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, Igor Tomić, kazao je da je put do medalje bio zahtjevan, trnovit i težak, ali na kraju veoma uspješan.

“Evo nas na kraju jednog puta koji smo nazvali “od Tokija do Pariza”. Spuštamo zavjesu na još jedan, nešto kraći, paraolimpijski ciklus koji je bio veoma zahtjevan, trnovit, težak, ali posebno zahvaljujući sportistima na čelu sa Filipom Radovićem veoma uspješan za paraolimpijski komitet Crne Gore”, rekao je Tomić.

On je kazao da je ponosan na kontinuitet rasta Radovića kao sportiste i čovjeka.

“Ponosan sam na što je Čedomir Damjanović radio na Cetinju, i što danas radi, što je Radović dobio u porodici Lupulesku i što je na moderan i šmekerski način nastavio Vladimir Marić”, rekao je Tomić.

On je pohvalio organizaciju Igara, navodeći da je Pariz postavio ozbiljan zadatak budućim domaćinima tog multi-sportskog takmičenja.

Tomić se zahvalio i crnogorskim medijima na podršci tokom ovog puta.

“Posebno želim da se zahvalim crnogorskim medijima na jednoj nestvarnoj profesionalnoj, ljudskoj i empatičnoj podršci tokom cijelog ovog puta, a posebno izvještavanjem sa Paraolimpijskih igara u Parizu“, zaključio je Tomić.

